Hwang Dong-hyuk está desarrollando una serie de sátira inspirada en el éxito de El Juego del Calamar

Hwang Dong-hyuk no solo está enfocado en idear la segunda temporada de El Juego del Calamar ya que, de acuerdo a Deadline, el creador de la popular serie también está desarrollando un nuevo programa que precisamente buscará abordar el éxito de esa producción que se presentó mediante Netflix en 2021.

Por el momento esa serie no tiene un título oficial, sin embargo, su nombre provisorio es The Best Show on the Planet (El mejor show del planeta) y la idea de Hwang sería tomar como base su experiencia para contar una historia de sátira inspirada en el éxito del primer ciclo de El Juego del Calamar.

Recuerden que aunque El Juego del Calamar debutó sin mucha anticipación en Netflix en septiembre de 2021, la serie rápidamente tomó impulso y se consolidó como uno de los mejores estrenos de la historia de la plataforma.

En ese sentido, aunque aún no hay una trama clara para The Best Show on the Planet y Hwang recién estaría en las primeras etapas de desarrollo del programa, no cuesta imaginar que el creador perfectamente podría concretar algo a partir del fenómeno que se originó con El Juego del Calamar.

Después de todo, en una conversación con Deadline, Hwang no solo apuntó a que esta serie estará basada en su experiencia personal de ser empujado al centro de atención con el éxito de El Juego del Calamar, sino que también expresó que siente una enorme presión de cara al regreso del programa.

“El éxito de la temporada 1 me ha dado una inmensa presión y tengo pesadillas acerca de que la recepción de la temporada 2 no sea tan buena”, dijo el director y guionista.

Ni The Best Show on the Planet ni la segunda temporada de El Juego del calamar tienen fechas de estreno, pero se espera que esa última producción se presente entre fines de 2023 o inicios de 2024 en Netflix.