Iman Vellani sobre Ms. Marvel: “Es lo más cercano que vamos a ver a la vida de un adolescente normal en el canon de MCU”

Tan solo ha pasado un mes desde el estreno Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la emisión del último episodio de Moon Knight. Sin embargo, por cortesía de un apretado calendario de estrenos, Marvel Studios ya está enfocado en su próximo gran proyecto: Ms. Marvel.

Aquella serie para Disney Plus no solo tendrá la misión de introducir un personaje nuevo a la franquicia de Marvel Studios siguiendo lo que ya hizo la mencionada serie de Moon Knight con Marc Spector/Steven Grant, sino que también deberá mostraros un nuevo rincón del MCU con una historia adolescente que, de una forma u otra, pavimentará el camino para la futura aparición de Kamala Khan en The Marvels.

En ese sentido, no es descabellado pensar que Ms. Marvel tiene muchas misiones que cumplir y varias expectativas que sortear por lo que cuando desde Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con Iman Vellani aprovechamos de preguntarle por el desafío de llevar a esta heroína al MCU.

Tengan en cuenta que cuando G. Willow Wilson y Adrian Alphona introdujeron a Kamala Khan al universo de Marvel Comics, el MCU ya estaba en marcha y se encontraba en plena “Fase 2″ por lo que desde su invención Ms. Marvel fue un personaje que tenía el potencial para dar el salto a aquella franquicia.

Pero aunque se declara como una fan de Marvel, Vellani dice que el hecho de que Ms. Marvel sea un personaje relativamente nuevo no añadió una presión extra a su trabajo y más bien fue un plus para esta “reinvención” de la heroína.

“Debido que el personaje solo se presentó en 2014, creo que nos dio mucha flexibilidad con ella porque no estábamos muy amarrados a nada de los cómics”, dijo Vellani. “Por supuesto, los temas centrales principales y el tono de los cómics están en la historia que construimos para el MCU, pero realmente creo que está un poco más reinventado para adaptarse a la dirección en la que se dirige el MCU hasta ahora y eso me dio un poco de espacio para interpretar y añadir mi propio estilo para Kamala. Lo mismo con nuestros cineastas también”.

Por supuesto, los cambios que tanteó Vellani en esa respuesta han sido materia de discusión en la antesala del estreno de Ms. Marvel y es que aunque aún no podemos ver la serie, ya sabemos que el programa incluirá una llamativa modificación a los poderes de la heroína titular que ha sido justificado tanto por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, como por la co-creadora de Kamala, Sana Amanat.

Pero ¿qué opina Iman Vellani sobre los nuevos poderes de Kamala?

Al ser consultada sobre si cree que los cambios en los poderes alterarán la caracterización de Khan, Vellani dijo: “No creo que cambie la caracterización porque los temas de los cómics siempre han sido sobre la identidad, el autodescubrimiento y el aprendizaje de que no puedes etiquetarte a ti mismo como una sola cosa, sino que eres cientos de cosas combinadas. Eso es lo que hace a Kamala, Kamala”.

“Entonces, ciertas cosas como los poderes deben reinventarse para que encajen en una serie live-action y también en la dirección en la que se dirige el MCU. Así que sí, tenemos que cambiar algunas cosas, pero el tono y los temas centrales de esos cómics todavía están ahí y creo que eso es lo que debería importar”, añadió. “Kamala podría lanzar burbujas de sus manos, no me importa mientras ella siga ese viaje de autodescubrimiento. Para eso estoy aquí y creo que es por eso que la gente lee los cómics en primer lugar, no por los poderes, sino por sus motivaciones y por su energía juvenil y su historia y cómo interactúa con otros héroes y esas son las cosas divertidas, ya sabes”.

Si bien Khan tendrá habilidades un poco distintas a su contraparte de los cómics en la nueva serie de Marvel Studios, la promesa de esta producción es que la base del personaje se mantendrá y por ende uno de los factores claves en el principio de la historia de Ms. Marvel será su fanatismo por los superhéroes.

En ese sentido, Vellani explicó que su llegada al MCU es algo de lo que probablemente la propia Kamala estaría orgullosa ya que, según la actriz, solo postuló al papel porque es fan de la denominada “Casa de las Ideas”.

“Solo audicioné porque estaba obsesionada con los cómics de Ms. Marvel cuando estaba en la secundaria. Y (estaba obsesionada) con el MCU, y Iron Man es mi favorito”, dijo Vellani. “Mi audición fue lo más divertido porque solo estaba fangirleando con (el productor) Louis D’Esposito y (la directora de casting) Sarah Finn, haciéndoles tantas preguntas como podía porque no sabía si volvería a estar en esa habitación. Es un momento muy surrealista que esto está pasando”.

Pese a que muchos actores suelen decir que son fanáticos de los proyectos en los que participan, el interés de Vellani en el MCU no tarda en manifestarse al abordar lo que podría aportar Ms. Marvel a la franquicia que ya cuenta con más de dos decenas de entregas. Después de todo, al ser consultada sobre si la serie de Kamala podría ser el primer acercamiento a la historia de un adolescente en el MCU siguiendo lo que se intentó hacer con Spider-Man: Homecoming, la actriz tanteó que el programa efectivamente explorará aquella arista de la franquicia.

“Sabes, Spider-Man ya conocía a muchos de los Vengadores incluso antes de tener su propia película de crecimiento, pero creo que esta es una historia de origen real y nos apoyamos en muchas películas clásicas de coming of age, como las películas de John Hughes, Ferris Buller, The Breakfast Club, Scott Pilgrim, Lady Bird y Eight Grade; por lo que tenemos un gran conjunto de inspiraciones para el programa”, señaló Vellani.

“Así que creo que esto es lo más cercano que vamos a ver a la vida de un adolescente normal que vive en el canon de MCU”, añadió. “Es un lado que no hemos visto todavía. ¿Qué saben los ciudadanos regulares del MCU sobre los Vengadores? ¿Saben sobre los Guardianes (de la Galaxia)? Se equivocan en muchas cosas y fue divertido jugar con eso. Ver la fascinación y la emoción de Kamala sobre los Vengadores se comparte mucho con los fanáticos de Marvel de la vida real, así que creo que mucha gente, muchos fanáticos, podrán identificarse con el personaje”.

Por supuesto, para contar una historia sobre un adolescente y que no quede como aquellas producciones de antaño con adultos fingiendo ser jóvenes, es necesario tener una perspectiva contingente y Vellani aseguró que Marvel Studios le permitió aportar su propia experiencia.

“Honestamente, nuestros directores y productores han sido muy colaborativos y abiertos a mis sugerencias porque se dan cuenta de que no siempre puedes tener a treintañeros escribiendo para personajes de dieciséis años”, dijo Vellani. “Entonces, antes de comenzar a filmar, nuestros directores me llamaban por teléfono y me decían: ‘Cuéntanos sobre tu vida: ¿Quién te gustaba en la secundaria?, ¿Qué chicos te gustaban?, ¿Cuál era tu maestro favorito?, ¿Cuál era tu materia favorita?’ Querían saber cuál fue mi experiencia en la escuela secundaria tanto como podían para poder implementar mucho de eso en la historia, lo que al final me ayudó a entrar en el personaje porque estaba muy basado en mí”.

En esa línea, la actriz comentó que no tomó como referencia a otras adaptaciones de Kamala para las series animadas o videojuegos y en su lugar trató de acercar al personaje a su propia experiencia.

“Quería poner mucho de mí en este programa porque creo que cuando leí esos cómics cuando tenía quince años sentí que vivíamos la misma vida. Yo tenía una dinámica familiar muy parecida a la de Kamala y una dinámica escolar muy parecida”, indicó. “Simplemente me resultó muy fácil incorporarme al papel y toda la gente de Marvel me animó, decían: ‘Contratamos a Iman, así que sé tú misma’. Entonces dije: ‘Ok, eso hace mi vida más fácil’. Así que, sinceramente, estoy emocionada de que la gente vea mi interpretación del personaje”.

Pese a que en el mundo de los superhéroes es fácil quedarse con los poderes y habilidades, parte clave de la historia de Kamala tiene que ver con su religión y familia, por lo que Vellani espera que la serie pueda marcar una buena representación para los musulmanes.

“Realmente espero que este programa cambie la perspectiva de cómo se ve a los musulmanes en los principales medios de comunicación, ya sabes, tenemos escenas como la celebración de Eid, que es un gran evento cultural para los musulmanes. ¿Con qué frecuencia ves a personas morenas en la pantalla divirtiéndose y festejando? Es muy lindo y raro y son cosas que yo puedo ver, pero que la gente no”, dijo Vellani. “Muy a menudo, los musulmanes están mal representados o estereotipados y las representaciones precisas se han retrasado mucho y creo que el MCU ha hecho un gran trabajo con la dirección en la que se están dirigiendo hasta ahora con la inclusión y el espacio para que existan personajes como Kamala”.

De todas maneras, Vellani está consciente que esta serie no puede representar a todos los musulmanes y personas del sur de Asia por lo que espera que las aventuras de Kamala Khan en esta franquicia de superhéroes por lo menos puedan hablarle a la gente y también, en particular, a los fans.

“Solo espero que la gente encuentre un poco de sí misma en el programa”, comentó. “Esto no es solo para musulmanes o sudasiáticos que nunca antes se vieron a sí mismos en una luz positiva, sino también para los fanáticos. Esto muestra un aprecio a la cultura de los fanáticos de una manera que realmente no se ha visto en el MCU hasta ahora y anima (la cultura de los fans). Kamala es una especie de representación del fandom y la cantidad de trabajo que implica ser un nerd, ya sabes, es un montón de videos de teorías, fanart y simplemente apreciar a los Vengadores. Creo que este espectáculo realmente le retribuye a todos los fanáticos de Marvel. Aprecia todo el trabajo que han hecho hasta ahora en los últimos 20 años”.

Kamala fue creada por G. Willow Wilson, Adrian Alphona, Stephen Wacker y Sana Amanat. Esta última además fue co-productora de la serie y al parecer clave también fue clave para Vellain en su trabajo.

“Sana (Amanat), quien co-creó el personaje con G. Willow Wilson, es una productora de nuestro programa, por lo que ha sido mi apoyo en todo este asunto. Ha sido como mi hermana mayor y es un muy buen recurso porque siempre puedo volver a ella y hacerle todas las preguntas”, contó Vellani. “Debido a que teníamos como cuatro directores diferentes en nuestro programa, no había mucha consistencia con las personas en mi vida, así que Sana era como mi única constante en el set, así que fue realmente agradable porque podía hablar con ella cada vez que tenía ideas para escenas o cosas que quería cambiar en las líneas, ella era muy abierta”.

“Lo mismo con G. Willow Wilson, ella era consultora y solo pude conocerla por Zoom, y qué persona tan tan encantadora. Estoy muy contenta de tener los números de esta gente en mi bolsillo trasero”, sentenció.

Aunque aún no sabemos qué sucederá en la serie ya está confirmado que la historia de Kamala seguirá en The Marvels, pero naturalmente la intérprete de la heroína no puede decirnos nada sobre la secuela de Capitana Marvel y el rol de Ms. Marvel en esa historia.

“Creo que es un proyecto emocionante. En este punto, Kamala está un poco más grande y avanzada y usa sus poderes, por lo que podemos ver una versión más evolucionada del personaje. Pero, sinceramente, en todo lo que puedo pensar en este momento es en Ms. Marvel y en sacar este programa y ver la reacción de los fanáticos porque creo que realmente cambiará la cara de la MCU”, concluyó.

Ms. Marvel se estrenará este 8 de junio mediante Disney Plus.