Indiana Jones 5 estaría ambientada durante la carrera espacial en la década de 1960

Pese a que Indiana Jones 5 es una película que lleva varios años en desarrollo, hasta al fecha no existen muchos detalles oficiales sobre su trama. De hecho, aunque en las últimas semanas se han incorporado a varios integrantes al elenco de la cinta dirigida por James Mangold, la producción ha mantenido los antecedentes sobre esos papeles en estricta reserva.

Pero como suele pasar con películas tan esperadas como una nueva entrega de Indiana Jones, los reportes al respecto no han tarado en llegar y durante esta semana el portal The Illuminerdi publicó un reporte con supuestos detalles sobre la historia de Indiana Jones 5.

Si bien todo esto está en el terreno de los rumores, el reporte de The Illuminerdi reafirma un punto que había tanteado el propio director de la cinta y sostiene que la próxima película del Dr. Jones estaría ambientada en la década de 1960.

Específicamente, el reporte dice que Indiana Jones 5 se desarrollará en el contexto de la carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados Unidos.

En ese sentido, no solo cabe recordar que James Mangold tanteó que las próximas aventuras de Indy podrían estar ambientadas en el Nueva York de los años ‘60, sino que este reporte también sostiene que Mads Mikkelsen interpretaría a un villano que sería nada más ni nada menos que “un científico nazi reclutado en la NASA por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en la iniciativa de aterrizaje en la luna de la agencia espacial”.

Así, el personaje de Mikkelsen sería vigilado por Shaunette Renee Wilson como una agente de la CIA. Todo mientras también habría otro villano que sería “una asesina malvada y brutal” que trabajará con el personaje de Mads Mikkelsen. Pero la producción aún no elegiría a una interprete para ese papel y el rumor dice que supuestamente le habrían ofrecido ese rol a Scarlett Johansson, sin embargo, ella lo habría rechazado.

Pese a que por ahora no hay nada que permita confirmar o descartar completamente a este rumor, hay que recordar que Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull estaba ambientada en 1957 y que, para bien o para mal, su trama involucró extraterrestres. En ese sentido, una historia situada en los ‘60 y con miras al espacio ciertamente tendría sentido para seguir la historia de Indy.

Indiana Jones 5 contará nuevamente con Harrison Ford como el arqueólogo titular y además tendrá actuaciones de Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson.

El estreno de Indiana Jones 5 actualmente está fijado para el 29 de julio de 2022 en Estados Unidos.