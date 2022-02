Indiana Jones 5 finalmente terminó sus filmaciones

Aunque durante un buen tiempo parecía que esta película nunca despegaría, Indiana Jones 5 ya es una realidad.

Este fin de semana y después de varios meses de rodaje que implicaron hasta una pausa por una lesión de Harrison Ford, la próxima película de Indiana Jones finalmente completó sus filmaciones.

Si bien por ahora ni siquiera hay un título oficial para la siguiente cinta del Dr. Jones, el final del rodaje fue anunciado por Frank Marshall, uno de los principales productores de la franquicia del arqueólogo, quien utilizó su cuenta de Twitter para compartir una imagen de una gorra que simplemente dice “Indy”.

Indiana Jones 5 será dirigida por James Mangold (Logan, Ford v. Ferrari), quien no solo compartió el tweet de Marshall, sino que también apuntó al fin del rodaje con una imagen de Raiders of the Lost Ark junto a la frase “y comienza, el primer día después de la tormenta”.

Además del regreso de Harrison Ford en el papel del famoso arqueólogo, Indiana Jones 5 contará con actuaciones de Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Mads Mikkelsen (Rogue One: A Star Wars Story), Toby Jones (Captain America: The First Avenger) y Antonio Banderas (The Mask of Zorro), entre otros.

El estreno de Indiana Jones 5 está programado para junio de 2023.