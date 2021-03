Indira Varma se sumó al elenco de la serie de Obi-Wan Kenobi

El elenco de la serie de Obi-Wan Kenobi sigue tomando forma. Después de que se confirmara que Hayden Christensen aparecerá como Darth Vader en la serie que retomará la historia del famoso Jedi, desde Deadline revelaron que Indira Varma también se sumó a esta producción.

Por supuesto, Varma es reconocida por su papel como Ellaria Sand en Game of Thrones, pero aunque eso ciertamente le dará a los fanáticos varias ideas respecto a qué papel podría interpretar en Obi-Wan Kenobi, por ahora no está claro cuál será su rol en la serie y el reporte dice que “los detalles del personaje de Varma están en secreto, al igual que los detalles de la trama”.

Esta nueva producción de Star Wars para el streaming de Disney volverá a contar con Ewan McGregor en el papel de Obi-Wan Kenobi y será comandada por Deborah Chow (The Mandalorian) como showrunner y directora.

La serie estará ambientada entre los eventos de Revenge of the Sith y A New Hope por lo que desde Lucasfilm prometen que el reencuentro entre Kenobi y Anakin será “la revancha del siglo”.

Esta apuesta que simplemente se llamará Obi-Wan Kenobi todavía no tiene una fecha de estreno y otros rumores sobre su propuesta apuntan a una aparición de Temuera Morrison como el Comandante Cody. No obstante, eso aún no está confirmado.