Instagram cambió su versión de escritorio para que puedas ver con más comodidad las historias

Las historias de Instagram tienen un nuevo aspecto en la versión de escritorio de la red social.

En el pasado, cada vez que queríamos ver una historia desde un computador, Instagram desplegaba un pequeño rectángulo al centro de la pantalla y dejaba a nuestra imaginación o memoria qué veríamos a continuación.

Por supuesto, eso era una experiencia mucho más frustrante que ver las historias de Instagram desde un teléfono o tablet, por lo que la red social perteneciente a Facebook decidió actualizar su versión de escritorio.

Durante esta semana, Instagram implementó un nuevo aspecto para las historias en su versión de escritorio y ahora, al hacer click en cualquier historia, los usuarios podrán ver una nueva interfaz que pone lo que están viendo al centro y en los costados despliega al contenido que ya vieron y el que vendrá a continuación. Todo con pequeños círculos con la foto de perfil de los otros usuarios al centro.

Por supuesto, este es un pequeño cambio y no alterará demasiado a la experiencia en Instagram desde un computador. No obstante, apunta a que la compañía tiene claro que ese es un aspecto a mejorar en un panorama donde, por cortesía del teletrabajo, no son pocas las personas que revisan esa red social desde la versión de escritorio.