Iwan Rheon defendió al final de Game of Thrones: “Pensé que la Batalla de Winterfell fue una genialidad absoluta, la mejor televisión que he visto”

Iwan Rheon interpretó a uno de los personajes más odiados de Game of Thrones y ahora está listo para volver a generar reacciones entre los seguidores de la serie.

Pese a que gracias al deceso de Ramsay Bolton, Rheon no estuvo involucrado en la octava y última temporada de Game of Thrones, en una reciente entrevista con NME el actor defendió la polémica conclusión de la serie.

“Siempre iba a ser divisivo”, dijo Rheon sobre el final de Game of Thrones. “Para ser honesto, no creo que podía ser de otra manera. Obviamente, no puedes complacer a todos”.

Obviamente que una serie tan popular deje satisfecho a todo el mundo es prácticamente una tarea imposible, pero el final de Game of Thrones dejó un sabor amargo en varios fanáticos que hasta el día de hoy no aceptan completamente el cierre de la serie.

En ese sentido, Rheon sostiene que cree que los responsables del programa tomaron buenas decisiones y en particular destacó a lo que fue la Batalla de Winterfell.

“Sentí que tomaron una decisión muy fuerte sobre dónde pensaban que iría la temporada y creo que lo hicieron y contaron la historia muy bien”, señaló Rheon. “Pensé que la Batalla de Winterfell era una genialidad absoluta, la mejor televisión que he visto. Pensé que era muy valiente y lo intentaron”.

Desde el final de Game of Thrones varios actores que estuvieron involucrados en la serie han dado sus opiniones al respecto y mientras hay opiniones más conciliadoras como las Rheon, por ejemplo, Emilia Clarke reconoció que no quedó conforme con el final de su personaje.