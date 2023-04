Jack Black dice que le gustaría una adaptación de Red Dead Redemption

Las adaptaciones de videojuegos al cine y series de televisión siguen ganando terreno y es que desde hace unos años ya quedó en el pasado la famosa “maldición” de que todas las adaptaciones salen mal. En este sentido, y cuando es probable que cada vez veamos más, el actor Jack Black, que interpreta a Bowser en la recientemente estrenada película de Super Mario Bros. señaló que le gustaría ver una adaptación de Red Dead Redemption.

En conversación con la BBC, es que el actor se refirió al respecto, donde además destacó lo realizado por la serie de The Last of Us, la cual fue protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

“The Last of Us fue fantástica. Y lo que es una locura es lo fiel que es al material original. Es básicamente todo del juego con solo un par de ajustes. Va a ganar todos los premios. Usaron el videojuego casi como un guion gráfico y yo estaba como; ‘Vaya, esto se ve igual’”, señaló el actor.

Mientras que sobre el juego de Rockstar Games apuntó que “Hay algunos juegos geniales que aún no se han explorado en televisión o cine. ¿Tal vez habrá una película de Red Dead Redemption? Debería haberla, porque creo que tiene una historia igual de buena o incluso mejor que The Last of Us”.