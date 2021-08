Jade se presenta en un nuevo clip del próximo episodio de Stargirl

[Esta nota contiene spoilers de la segunda temporada de Stargirl]

Después de su confrontación en el primer episodio de la segunda temporada, Stargirl y Jade tendrán que dejar de lado sus diferencias para aclarar las cosas en el siguiente capítulo de la serie centrada en las aventuras de Courtney Whitmore.

Pero la conversación entre ambas heroínas no será fácil. Después de todo, como adelanta un nuevo clip para el próximo episodio de Stargirl, la explicación de Jenny/Jade sobre su verdadera identidad no solo evocará recuerdos en Pat, sino que también hará que Courtney se sienta incómoda al recordar una vez más que su padre no es Starman.

Así, mientras Jenny recalcará que es hija de Alan Scott y que conoce a la trayectoria de Pat en el mundo de los superhéroes, las cosas seguirán complicándose para Stargirl.

Puedes ver el clip para el próximo episodio de Stargirl aquí:

Stargirl presentará un nuevo episodio de su segunda temporada durante esta semana y, como anticipó su showrunner, la historia de Jade complicará un poco las cosas para Courtney.