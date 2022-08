Jake Gyllenhaal protagonizará el reinicio de “El Duro” dirigido por Doug Liman para Prime Video

La nueva versión de El Duro finalmente está comenzando a tomar impulso. Si bien el proyecto lleva años en desarrollo, ahora la película no solo aseguró a Jake Gyllenhaal como su protagonista, sino que también sumó a otros integrantes a su elenco con miras a un estreno en Amazon Prime Video.

Concretamente, según reporta Variety, el elenco para este reinicio de El Duro será encabezado por Gyllenhaal y también contará con Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage, Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle, B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp y Bob Menery, en otros papeles.

Esta película obviamente tomará como base a la cinta de 1989 protagonizada por Patrick Swayze y Sam Elliott cuyo nombre original es Road House, pero con un guión de Anthony Bagarozzi con Charles Mondry intentará presentarse como una reimaginación de esa producción. Todo bajo la dirección de Doug Liman.

“‘Road House’ es un jonrón para nosotros. No solo es un guiño a los fanáticos del original, sino que también es una película grande, divertida y para una amplia audiencia”, dijo la directora de Amazon Studios, Jennifer Salke a Variety. “Estamos encantados de colaborar con Joel (Silver, el productor de la nueva película y la original), Doug y este gran elenco encabezado por Jake Gyllenhaal, y de que se unan para reinventar la película clásica de MGM como una aventura llena de acción para nuestra audiencia global”.

La nueva versión de El Duro aún no tiene una fecha de estreno, pero según el streaming de Amazon su premisa mostrará a

“Gyllenhaal como un ex peleador de UFC que acepta un trabajo como portero en un bar rudo en los Cayos de Florida, pero pronto descubre que no todo es lo que parece en este paraíso tropical”.