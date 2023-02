James Cameron no descartó una posible serie de Avatar

En estos minutos el plan para el futuro de la franquicia de Avatar está centrado en la secuelas de la historia de Pandora que llegarán al cine en los próximos años. Sin embargo, como Avatar es una franquicia de Disney, la posibilidad de una serie está tan presente como los planes para potenciar la presencia de la saga en los parques de la compañía.

Pero mientras en ese último aspecto hay un proyecto que todavía no es detallado, recientemente James Cameron abordó la posiblidad de una serie de Avatar.

Cameron no es fanático de los servicios de streaming y constantemente sostiene que sus producciones son apuestas para la pantalla grande. No obstante, en una conversación con Los Angeles Times el director no cerró completamente la puerta a la opción de una serie de Avatar y planteó que eso quizás podría suceder cuando el costo de concretar a los Na’vi y Pandora disminuya un poco.

“En este momento, la economía no tiene sentido para enviar a ninguno de nuestros personajes principales de CG a la televisión. Pero el costo de estas cosas se reducirá progresivamente a medida que presentemos el deep learning en los procesos y los hagamos más automatizados. Pregúntame de nuevo en cinco años”, dijo Cameron.

Si todo marcha de acuerdo al plan actual, en cinco años más todavía estaría pendiente el estreno de Avatar 5, la película que por ahora sería el final de la saga de Jake Sully y compañía, un plazo que suena razonable para evaluar el futuro de esta saga.