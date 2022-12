James Cameron sobre el tiempo que Avatar le quita para otros proyectos: “Siempre lloraré algunas de las historias que no puedo hacer”

James Cameron lleva más de dos décadas trabajando en las películas de Avatar, por lo que más allá de sus créditos como productor de otras cintas ha estado principalmente enfocado en la saga de Pandora.

Por supuesto, considerando cómo resultó Avatar: The Way of Water aquello no parece reprochable pero también es inevitable preguntarse si el cineasta detrás de Aliens y Terminator no tiene ganas de contar otras historias fuera del mundo de los Na’vi.

Así, en una artículo de Empire, Cameron fue consultado directamente sobre si se sentía mal por no poder plasmar otras de sus ideas por estar enfocado en la saga de Avatar. El director abordó la pregunta en dos aristas y a grandes rasgos planteó que aunque no lamenta su foco en Pandora, tampoco toma con ligereza el olvido de sus otras historias.

“La primera es que el mundo de Avatar es tan extenso que puedo contar la mayoría de las historias que quiero contar dentro de él y probar muchas de las técnicas estilísticas que quiero explorar. Y segundo, sí… nuestro tiempo como artistas es finito. Siempre lloraré algunas de las historias que no consigo hacer”, dijo Cameron. “(He encontrad)] una gran satisfacción cuando otros directores quieren explorar algunas de mis ideas, como lo hizo Kathryn Bigelow con Strange Days, y Robert Rodríguez cuando le pasé la batuta en Alita: Battle Angel. Espero más colaboraciones en el futuro con directores que admiro”.

En estos minutos Cameron está enfocado en la post-producción de Avatar 3 y posiblemente a futuro tendrá que dedicarse a completar Avatar 4 y Avatar 5 aunque en un momento tanteó que podría dejar esas cintas en manos de otros directores. Sin embargo, seguramente pasará un buen tiempo antes de que podamos ver otra apuesta dirigida por Cameron que no tenga que ver con la saga de Jake Sully y compañía.