James Gunn asegura que cualquier personaje podría morir junto a las nuevas fotos de The Suicide Squad

Pese a que aún falta bastante para el estreno de The Suicide Squad, desde la revista Empire cumplieron su promesa y dieron a conocer nuevas fotos de la nueva película centrada en la Task Force X.

Estas imágenes presentan nuevos acercamientos a personajes como Pacemaker, Polka-Dot Man y Bloodsport además de tantear una misión del equipo y, aunque evidentemente no dicen mucho de la trama, fueron complementadas por declaraciones del director y guionista de la película, James Gunn.

Así, siguiendo algo que ya había planteado a través de Twitter, Gunn aseguró que ningún personaje estaría a salvo en esta película y todos podrían morir.

“En The Suicide Squad, algunos de los personajes terminan siendo buenos, otros terminan siendo terribles. No solo se pelean y dicen que se van a matar unos a otros, sino que se pelean y se matan entre ellos”, señaló

Gunn. “Realmente no sabes quién va a vivir y quién va a morir. DC me dio total libertad para matar a cualquiera, y me refiero a cualquiera”.

Por supuesto, considerando la popularidad de personajes como Harley Quinn no serán pocos los que dudarán de las declaraciones de Gunn, aunque el director sigue sosteniendo que ni siquiera la ex-novia del Joker estaría a salvo.

“Ningún personaje fue protegido por DC”, escribió Gunn en Twitter. “Me dieron carta blanca para hacer lo que quisiera. Esa fue una de las cosas que acordamos antes de que yo llegara a trabajar para ellos. No buscaba un valor de impacto, pero quería que la audiencia supiera que podía pasar cualquier cosa”.

The Suicide Squad será la segunda película basada en ese grupo de los cómics de DC, pero como ya se había anticipado no se presentará ni como un reinicio ni una secuela de la película de 2016 dirgida por David Ayer.

En ese sentido, Gunn explicó que The Suicide Squad “es su propia cosa” y “no contradice la primera película” al menos en aspectos importantes.

“David Ayer se ha metido en problemas con la película”, sentenció Gunn. “Sé que no salió como David quería que saliera. Pero hizo una cosa realmente grandiosa, y fue que eligió actores fantásticos con los que trabajar, y se ocupó de estos actores en la construcción de sus personajes de una manera realmente profunda y sin miedo. Es algo por lo que David definitivamente merece ser elogiado, y definitivamente se agregó a esta película”.

The Suicide Squad planea estrenarse en agosto de 2021.