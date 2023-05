James Gunn aseguró que no abordará los rumores sobre el elenco de Superman: Legacy

Durante el fin de semana recién pasado surgieron varios reportes en torno al proceso de casting de Superman: Legacy, la próxima película de James Gunn que será el puntapié inicial para la nueva era de cintas de DC en la pantalla grande.

Pero aunque Gunn suele abordar rumores sobre las producciones de DC Studios mediante su cuenta de Twitter, en esta oportunidad el ejecutivo y director dejó claro que ese no será el caso.

Así, a través de un tweet, Gunn afirmó que no abordará los rumores sobre el elenco de Superman: Legacy.

“Para todos los que preguntan, nunca comentaría quién está o no está audicionando para un papel. Eso es asunto del actor únicamente y no es algo que haría público a menos que lo hiciera primero después del hecho (como Glenn Howerton o Zachary Levi habiendo audicionado para Star-Lord y quedando entre las mejores opciones). Por ahora, solo una persona ha sido elegida en Superman: Legacy, y no es ninguno de los jugadores regulares en el mundo de Superman”, sentenció el director.

Superman: Legacy será escrita y dirigida por Gunn para contar una nueva historia cinematográfica sobre el Último hijo de Krypton. De acuerdo a los reportes, el actor David Corenswet sería uno de los principales candidatos para dar vida al héroe titular en esa nueva película. Todo mientras Samara Weaving, Rachel Brosnahan, Phoebe Dynevor y Emma Mackey serían algunos de los nombres que rondarían para Lois Lane.

El estreno de Superman: Legacy está planificado para julio de 2025.