James Gunn desmintió el rumor sobre un supuesto spin-off de Bloodsport

Durante los últimos días comenzó a circular un rumor que sostenía que Idris Elba volvería a interpretar a Bloodsport en un nuevo spin-off de The Suicide Squad centrado en ese personaje, pero lo mejor será que no se ilusionen con ese supuesto proyecto ya que James Gunn aseguró que aquella información simplemente sería falsa.

Después de que el reporte que se originó el domingo pasado en el portal The Cosmic Circus comenzara a tomar impulso en redes sociales, un fanático decidió preguntarle directamente a Gunn qué había de cierto respecto a este supuesto proyecto de Bloodsport.

El director de The Suicide Squad y responsable de la próxima serie de Peacemaker no tardó en responder y aunque dejó entrever que la historia de Bloodsport podría continuar, aseguró que por ahora no hay nada concreto al respecto.

“Existe la posibilidad de ver más Bloodsport en un futuro cercano - ¡algo que me encantaría ver! - pero no hay nada en desarrollo actualmente. Entonces esa historia es falsa”, señaló Gunn.

Es decir, aunque Idris Elba podría volver como Bloodsport en un proyecto futuro, Gunn asegura que por ahora no habría nada en desarrollo.