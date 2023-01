James Gunn detalló su aproximación para la elección de actores en las producciones de DC Studios

Tiempo atrás James Gunn indicó que actores que han figurado en sus películas de los Guardianes de la Galaxia eventualmente podrían aparecer en los nuevos proyectos basados en los cómics de DC que realizará para Warner Bros. Pero aunque todavía no hay detalles sobre el elenco y las apuestas que darán forma a la nueva era de las adaptaciones de DC, a algunas personas no les agradó esa opción.

Así, mediante su cuenta de Twitter, Gunn optó por defender esa idea y de pasó tanteó cómo será su aproximación para la elección de actores en las producciones de DC Studios, la nueva división de Warner Bros Discovery que comandará con Peter Safran.

“Tenemos cientos de papeles para elegir. Como siempre he hecho, algunos serán caras nuevas, algunos serán actores con los que he trabajado antes, y algunos serán actores con los que nunca he trabajado. Lo más importante es que el actor encaje en el papel y sea fácil trabajar con él”, escribió Gunn en respuesta a un fanático que cuestionó su inclinación a incluir eventualmente elenco de Guardianes de la Galaxia en un proyecto de DC.

Por ahora no se ha confirmado ningun proyecto para la nueva etapa de las producciones de DC bajo el mando de Gunn y Safran, pero se espera que al menos algunos elementos de ese plan sean anunciados durante este mes de enero.