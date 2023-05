James Gunn reveló cuáles son sus películas basadas en cómics favoritas

Desde la trilogía de los Guardianes de la Galaxia hasta The Suicide Squad pasando por Peacemaker, la filmografía de James Gunn innegablemente está marcada por las producciones inspiradas en cómics de superhéroes y seguirá siendo así por cortesía de su nuevo puesto como co-CEO de DC Studios y director de la próxima película de Superman para Warner Bros.

Pero ¿cuáles son las películas basadas en cómics favoritas de James Gunn? Recientemente el cineasta conversó con GQ al respecto y reveló que Top 5 de cintas en esa línea incluye a:

5. Deadpool (2016)- Una película que Gunn calificó como “una adaptación perfecta” porque recoge muy bien los elementos irónicos y humorísticos del personaje además de contar con una gran interpretación de Ryan Reynolds.

4. Oldboy (2003)- Gunn contó que no sabía que esta cinta estaba basada en un manga, pero destacó que reinventó las escenas de acción e inspiró una nueva era del cine coreano.

3. A History of Violence (2005) - El director de The Suicide Squad se declaró fanático de David Cronenberg e indicó que esta era su cinta favorita de él pese a que incialmente no sabía que estaba basada en un cómic.

2. Superman: The Movie (1978), una elección clásica en este tipo de rankings pero relevante para el sujeto que dirigirá la siguiente película de Superman. “Tengo que elegir una película que cambió mi vida, esa es la Superman de Richard Donner. Esta es importante para mi históricamente, es una gran película, pero también es una película que vi cuando era niño y afectó mucho mi vida (...). Fui atrapado por esta película, recuerdo que cuando era niño vi Star Wars y fue un momento grande y mágico para mí, y esta fue la siguiente película grande y mágica”, dijo Gunn.

1. Spider-Man: Into the Spider-verse (2018), finalmente el director eligió a esta popular cinta animada de Spidey como su adaptación favorita de un cómic ¿a razón? en palabras de Gunn la película “funciona de principio a fin. No tiene un mal ritmo. La acción es increíble, la emoción es increíble, la actuación de voz es increíble. Está bien dirigida, bien escrita, y simplemente no creo que haya sido una mejor película de superhéroes que Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Si bien Gunn no incluyó sus cintas en el ranking porque dijo que sería como elegir entre sus hijos, el cineasta comentó que otras películas que no entraron en el corte pero le gustan son V for Vendetta (2005), Spider-Man: Homecoming (2017), Iron Man (2008) y Deadpool 2 (2018).