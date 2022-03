James Gunn tanteó que la segunda temporada de Peacemaker podría incluir más conexiones con otras producciones de DC

[Esta nota incluye spoilers sobre Peacemaker]

Mientras es probable que las dudas sobre la organización final del universo de adaptaciones de DC permanezcan durante un tiempo más, James Gunn tanteó que Peacemaker podría seguir apuntando a otras producciones de esa franquicia durante su segunda temporada.

Como recordarán, para sorpresa de muchos fanáticos, el final de la primera temporada de Peacemaker incluyó una aparición de la Liga de la Justicia y, aunque Batman y Cyborg no estaban presentes, y solo se podían ver las siluetas de Superman y Wonder Woman, Ezra Miller y Jason Momoa participaron de la serie como sus respectivas versiones de Flash y Aquaman.

En ese sentido, durante una reciente entrevista con Total Film (vía Games Radar+) el creador de la serie de Peacemaker, James Gunn, indicó que durante los próximos episodios de la serie se podrían dar más cameos de ese tipo. No obstante, el director de The Suicide Squad dio a entender que aquellos guiños no incluirían necesariamente a la Liga de La Justicia.

“Creo que vamos a ver más conexiones con otras cosas a medida que avanzamos con Peacemaker y otros programas en HBO Max. Así que esos (cameos) seguirán llegando”, dice Gunn. “No sé si la Liga de la Justicia aparecerá en cada temporada de Peacemaker; eso podría ser algo único. ¡Ya veremos!”

Si bien Gunn mencionó a “otros programas en HBO Max” en su declaración, el director no ahondó en sus otros anticipados proyectos de DC y solo añadió que tiene un montón de material extra del cameo del final de la primera temporada de Peacemaker.

“Tengo toneladas de cosas que no usé. Ezra continuó, y no estoy bromeando, durante 16 minutos sobre Aquaman teniendo sexo con peces. Fue realmente divertido”, señaló el director.

La segunda temporada de Peacemaker aún no tiene una fecha de estreno.