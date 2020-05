James McAvoy encabeza al elenco para la adaptación de audio de Sandman

Mientras el desarrollo de la serie para Netflix sigue en pausa por el coronavirus, Neil Gaiman anunció al elenco para otra adaptación de The Sandman que está en camino: el audio drama amparado por Audible.

A través de sus redes sociales el autor anunció que mientras él se desempeñará como narrador de esta apuesta, James McAvoy encabezará el proyecto como Morpheus.

Todo mientras Riz Ahmed será The Corinthian, Kat Dennings interpretará a Death of the Endless, Taron Egerton será John Constantine, Samantha Morton dará vida a Urania Blackwell, Bebe Neuwirth asumirá el rol de The Siamese Cat, Andy Serkis será Matthew the Raven y Michael Sheen se presentará como Lucifer Morningstar.

Esta adaptación de Sandman abarcará las tres primeras novelas gráficas y fue escrita por el propio Gaiman junto a Dirk Maggs, quien también se desempeñó como director.

Por la magnitud de la historia que esta narración pretende contar, naturalmente los actores mencionados anteriormente no serán los únicos en dar sus voces para la versión en inglés y a continuación pueden conocer al elenco completo gracias a la foto revelada por Gaiman.

Si bien, además de la historia, los nombres conocidos son un importante gancho para esta adaptación, desde The Hollywood Reporter cuentan que a futuro Audible también presentará esta producción en francés, alemán, italiano, castellano y español latinoamericano.

La adaptación de audio de Sandman se estrenará en inglés el 15 de julio a través de la plataforma Audible de Amazon y quienes estén interesados en ella ya pueden pre-ordenarla.