James McAvoy quemó su copia del juego para frenar su obsesión con The Elder Scrolls IV: Oblivion

Probablemente durante todos los años que llevan jugando videojuegos más de alguna vez un título se ha convertido en una verdadera obsesión para ustedes y han intentado pasar todo su tiempo libre superando nuevos niveles o desbloqueando desafíos en aquel mundo.

Pero a veces aquel interés puede tener consecuencias negativas y así lo experimentó James McAvoy.

El actor que interpretó a Carles Xavier en las películas de los X-Men recientemente conversó con Forbes a propósito del lanzamiento de 12 Minutes y reveló su particular historia de fanatismo con The Elder Scrolls IV: Oblivion.

De acuerdo a McAvoy, durante 2007 su pareja de ese entonces le regaló una Xbox 360 con The Elder Scrolls IV: Oblivion y él decidió llevar a la consola y ese título consigo al rodaje de la película Becoming Jane.

“Mi pareja en ese momento me compró una Xbox 360 y The Elder Scrolls IV: Oblivion”, contó McAvoy. “Ese era el tipo de juego que siempre me había gustado cuando era niño: juegos de rol, Zelda, Secret of Mana, todo ese tipo de cosas. Me encantan los juegos de rol de fantasía”.

Pero lo que podría haber quedado como un perfecto relajo para el actor en medio del rodaje pronto comenzó a consumir todo su tiempo libre.

“Entonces estaba aquí en Dublín. Tenía que irme a la cama a las 10 PM porque me levantaba a las 6 AM todas las mañanas y tenía toneladas de líneas y todo ese tipo de cosas, pero me quedaba despierto hasta las cuatro de la mañana jugando a Oblivion. Y pensaba: ‘Este juego me está llevando al descuido’”, relató.

Así, eventualmente un día McAvoy tuvo que tomar una drástica medida para evitar que su pasión por The Elder Scrolls IV: Oblivion afectara su trabajo.

“Me fui a la cama a las 5:35 AM. Mi auto hizo sonar su bocina afuera como a las 5:45 AM y dije: ‘Dios mío, tengo que hacer algo’”, recordó el actor. “Así que me levanté, saqué el disco de la Xbox 360 y encendí la placa de gas. Simplemente puse el disco allí y lo vi chamuscarse y derretirse un poco. Estaba como: ‘Bien, terminamos, terminamos, ¡nunca más!’”.

Pero aunque sería fácil especular que alguien como McAvoy perfectamente podría adquirir otra copia de The Elder Scrolls IV: Oblivion para volver a jugar después de concluir el rodaje de Becoming Jane, el actor contó que tras quemar ese disco se alejó de los videojuegos durante una década. Todo hasta que hace tres años su hijo lo volvió acercar a ese mundo de la mano del FIFA.

Así, mientras no sabemos si el actor de Split llegó a comprar una de las múltiples ediciones de The Elder Scrolls V: Skyrim, McAvoy concluyó contando que a propósito de la pandemia comenzó a jugar Call of Duty: Warzone.