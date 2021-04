Janina Gavankar será parte de la película de Borderlands como un personaje original

La adaptación cinematográfica de la serie de videojuegos Borderlands ya se encuentra en plena producción y continúa anunciando nuevos miembros de su elenco. Ahora, la actriz Janina Gavankar (Star Wars Battlefront II, The Morning Show) se unió a la película interpretando a un personaje original.

El director de Gearbox, Randy Pitchford, publicó en su cuenta de Twitter que “Janina Gavankar se unirá al elenco de la película de Borderlands como un personaje completamente nuevo que nombré específicamente para esta historia. Janina será la Comandante Knoxx, que siguió los pasos de su padre cuando se unió al ejercito privado de Atlas, Crimson Lance. Ella es, en una palabra, ruda”.

Gavankar, una fanática confesa de los videojuegos, reaccionó al anuncio a través de Twitter en donde dijo que “si me conocen, saben que esta película será mucho más que un trabajo mas para mi. Llevaré a cada escritor, desarrollador, actor de voz y jugador que haya trabajado y jugado en Borderlands en mi corazón mientras me dirijo hacia Pandora”.

Borderlands es dirigida por Eli Roth a partir de un guion de Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us) y se encuentra en producción sin todavía una fecha de estreno fijada.