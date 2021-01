Jared Leto protagonizará la nueva película de Darren Aronofsky para Blumhouse

Jared Leto y Darren Aronofsky volverán a colaborar dos décadas después de Requiem for a Dream. De acuerdo a Deadline, el actor fue escogido para protagonizar Adrift, un nuevo proyecto que el director está realizando bajo el amparo de Blumhouse.

La historia de Adrift estará basada en un cuento de Koji Suzuki (Ringu) y se desarrollará “en la calma absoluta del mar abierto, donde un barco de pesca descubre un yate abandonado con una extraña llamada de socorro. Un marinero acepta tomar el control en solitario mientras es remolcado al puerto, pero pronto descubre por qué el resto de los miembros de su tripulación más experimentados lo llaman un ‘barco fantasma’”, según la descripción de Deadline.

El guión de la película será escrito por Aronofsky junto a Luke Dawson (The Lazarus Effect). Todo mientras la producción quedará en manos de Jason Blum mediante Blumhouse Proudctions, Leto y Emma Ludbrook a través de la productora Paradox, y Carla Hacken.

Adrift aún no tiene una fecha tentativa de estreno, pero tengan en cuenta que no será el próximo proyecto de Aronofsky y, antes de embarcarse en esta historia, el director comandará The Whale, una nueva película con Brendan Fraser.