Jason Blum estima que las películas de Marvel recién podrían retomar sus filmaciones en 2021

A comienzos de marzo la pandemia provocada por el nuevo coronavirus obligó a Marvel Studios a detener las filmaciones de su próxima película, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Posteriormente, ya en abril, el estudio tuvo que postergar el estreno de casi todos sus proyectos futuros y tan solo una semana atrás volvió a retrasar del debut de Doctor Strange in The Multiverse of Madness y modificó el lanzamiento de Thor: Love and Thunder.

Después de todo, durante los últimas semanas el escenario provocado por el COVID-19 no ha cambiado mucho y aún está presente la incertidumbre respecto a cuándo se podrán retomar las filmaciones de los proyectos que no se alcanzaron a completar y cuándo podría iniciar el trabajo en iniciativas que no lograron iniciar su rodaje antes de la crisis sanitaria.

En ese escenario, pese a que Disney no ha dicho nada oficial al respecto, desde Los Angeles Times decidieron consultar con varias figuras de Hollywood cómo ven el futuro de la producción de películas.

En ese contexto Jason Blum, el productor detrás de Blumhouse, comentó que cree que películas de gran presupuesto como las producciones de Marvel Studios recién podrían volver o comenzar a filmarse el próximo año.

“Creo que las producciones más pequeñas comenzarán antes, pero no creo que veamos rodajes de películas de Marvel, o grandes películas caras, hasta 2021”, dijo Blum. “La verdadera respuesta a su pregunta es que todo se trata de cuándo los exámenes serán lo suficientemente buenos tanto en este país como en otros lugares, algo que aún no es así”.

Evidentemente si las estimaciones de Blum se cumplen, Marvel Studios tendría que modificar nuevamente su calendario de estrenos y se instalaría una gran pregunta respecto a cómo afectará eso al futuro del universo cohesionado. Después de todo, la estrategia actual de la compañía también apostará por expandir el MCU mediante series de televisión para la plataforma Disney Plus.

Dicho sea eso, aunque las declaraciones de Blum apuntan específicamente a las películas de la compañía detrás de los Vengadores, su estimación también involucra a otras producciones de gran presupuesto que han sido pausado sus filmaciones. Una categoría en la que podrían entrar cintas como The Batman, Matrix 4 y Jurassic World: Dominion.

En ese sentido Roy Lee, productor de The LEGO Batman Movie y Godzilla vs. Kong, respalda las estimaciones de Blum y sostiene que probablemente las primeras películas que entraran en producción no serán apuestas de gran presupuesto.

“Inicialmente, cuando comenzaron los cierres, temía que tuviéramos que esperar a que se desarrolle una vacuna antes de que cualquier producción vuelva a funcionar”, dijo Lee. “Pero ahora soy optimista de que habrá un plan para permitir que las producciones más pequeñas puedan comenzar antes de que se desarrolle una vacuna”.

Obviamente todo esto son estimaciones y tendremos que esperar para saber con certeza qué pasará en última instancia con el futuro de las costosas producciones de Hollywood.