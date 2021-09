Jason Reitman explicó por qué decidió seguir los pasos de su padre y dirigir una película de Los Cazafantasmas

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, la familia y el legado serán parte de los temas principales de Ghostbusters: Afterlife, la nueva película de la franquicia de Los Cazafantasmas. Pero aunque en la pantalla eso se plasmará de la mano de la trama enfocada en los personajes de Carrie Coon, Mckenna Grace y Finn Wolfhard, detrás de cámara esa idea también estará presente con el trabajo del director Jason Reitman. Después de todo, el responsable de películas como Juno es el hijo de Ivan Reitman, el director de la cinta original de 1984.

En ese sentido, pese a que estas alturas Jason Reitman tiene su propia filmografía e identidad como director, inevitablemente su trabajo en Ghostbusters: Afterlife es llamativo considerando que la nueva película buscará posicionarse como una continuación de las producciones que dirigió su padre.

Así, durante un panel en la edición más reciente de la CinemaCon, Reitman aprovechó de explicar por qué decidió realizar una película de Los Cazafantasmas ahora después de pasar años recibiendo preguntas al respecto.

“Durante los primeros 40 años de mi vida me hicieron una pregunta más que cualquier otra. No era cuando me iba a casar. No era cuando iba a tener hijos o cómo me estaba yendo. Era: ‘¿Vas a hacer una película de Los Cazafantasmas?’”, señaló Reitman (vía CinemaBlend). “Y finalmente lo hice. Y durante los últimos tres años, la gente se ha estado preguntando: ‘Oh, ¿qué cambió, por qué?’. Es la misma respuesta de siempre: había una historia que necesitaba contar. Y quería hacer una película para mi padre y quería hacer una película para mi hija”.

Ghostbusters: Afterlife no solo se encargará de presentar a un grupo nuevos de personajes, sino que también contará con apariciones de figuras y referencias a las películas originales, por lo que más allá de sus motivaciones para concretar esta película, Reitman sostiene que la idea de esta producción es cautivar a los fanáticos.

“Los Cazafantasmas es una de esas franquicias raras que ya no pertenece a los cineastas. A diferencia de cualquier otra película que haya hecho, no me pertenece. No le pertenece a mi padre”, dijo el director. “Técnicamente le pertenece a Sony, pero realmente les pertenece a todos ustedes (...). Queríamos hacer una película que tuviera misterio, risas y te hiciera cantar el tema principal mientras salías del cine. Una película a la que puedes llevar a tu familia”.

Ghostbusters: Afterlife planea estrenarse el 19 de noviembre en Estados Unidos.