Jensen Ackles entregó nuevos detalles sobre la historia de Soldier Boy en la tercera temporada de The Boys

Uno de los elementos más intrigantes sobre la tercera temporada de The Boys sin duda es Soldier Boy. Después de todo, más allá de las dudas que existen sobre cómo plasmará la serie a ese personaje, también existe curiosidad por ver a Jensen Ackles (Supernatural) en aquel papel.

Por supuesto, hasta ahora no se han revelado muchos detalles sobre la historia de Soldier Boy en el próximo ciclo de la serie, pero en una reciente conversación en el podcast “Inside of You”, el propio Ackles contó un poco más sobre la caracterización de su personaje.

Si bien ya se sabía que The Boys presentaría a Soldier Boy como uno de los superhéroes originales de su mundo, Ackles reafirmó que este personaje inspirado en el Capitán América será un hombre fuera de su época.

“Es un abuelo. Es de los años 40. Luchó en la Segunda Guerra Mundial, y es solo este cascarrabias, intolerante imbécil”, contó Ackles. “Él no envejece, así que es un superhéroe de 40 años que en realidad tiene 80 o 90 años. Hay mucho material ahí(...) Le gusta la gente de su época”.

Como la mayoría de los superhéroes en el mundo de The Boys, Soldier Boy no será muy bueno e incluso Ackles no dudó en describirlo como “un idiota”. Y, aunque el actor no detalló nada más y solo tanteó que tendría una escena con Butcher (Karl Urban) el protagonista de Supernatural anticipó cómo sería el debut del personaje.

“Me encuentran y he estado esencialmente en cautiverio por un tiempo”, contó Ackles. “Entonces, cuando lo hacen, tengo barba y me veo como (en la película) Náufrago, pero luego me limpian y me vuelvo a poner mi traje de superhéroe y me voy a la ciudad”.

Soldier Boy será una parte importante de la tercera temporada de The Boys, pero aunque aún no se ha confirmado nada, Ackles no quiso descartar un potencial regreso del personaje en el cuarto ciclo.

“La puerta no está cerrada. Dependerá de cómo se corte todo junto”, dijo el actor.

La tercera temporada de The Boys se estrenará en junio mediante Amazon Prime Video.