Joe Cornish y John Boyega han discutido una posible secuela de Attack the Block

John Boyega es principalmente reconocido por su rol como Finn en la nueva trilogía de Star Wars, pero antes de encabezar las películas más recientes de la franquicia espacial el actor protagonizó una película que aún tiene a varios fanáticos esperando por una eventual secuela: Attack the Block.

En ese sentido, pese a que ya han pasado casi 10 años desde el estreno y todavía no se logra concretar una secuela de la película, el director Joe Cornish cree que aún está a tiempo de realizar una nueva entrega y de hecho sostiene que la cantidad de años que han pasado desde la entrega original podrían favorecer a una eventual segunda parte.

En una nueva entrevista con el podcast Script Apart, Cornish fue consultado respecto a la posibilidad de una secuela de Attack the Block y el director aseguró que con Boyega han tenido conversaciones al respecto.

“Tenemos ideas. Me reuní con John hace un par de meses para hablar sobre eso. Siempre hemos tenido ideas desde la primera, pero obviamente ambos hemos estado ocupados haciendo cosas diferentes”, relató Cornish. “De una manera extraña, un poco, cuanto más tiempo lo dejes, más interesante será. Entonces eso es lo que diré “.

Si bien por ahora no hay nada confirmado, parece que tanto Boyega como Cornish estarían interesados en continuar la historia de Attack the Block. De hecho, luego de que Empire replicara la entrevista del director con Script Apart, Boyega citó la publicación y comentó: “... creo que voy a necesitar todo Londres para tener un ejército en esta ...”.