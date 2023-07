John Boyega cree que Star Wars: The Last Jedi es la peor película de las secuelas

Las secuelas de Star Wars no dejaron a todos conformes y dejaron muchas opiniones divididas, sobre todo al momento de hablar de The Last Jedi y The Rise of Skywalker. En esta línea es que recientemente el actor John Boyega dio a conocer que considera que The Last Jedi es la peor película de la trilogía que conforman las secuelas.

En el marco de un episodio First We Feats, es que el actor británico que interpreta a Finn fue llamado a hacer un top de las películas de Star Wars en las que ha participado poniendo en último lugar el episodio 8.

“Star Wars: El Despertar de la Fuerza es definitivamente la mejor, la segunda para mí es Star Wars 9, y la peor, de la forma más respetuosa, es el episodio 8, pero todas son encantadoras”, mencionó.

En cuanto al futuro de Star Wars, junto con las múltiples series como Ahsoka y The Acolyte, también viene en camino nuevas películas, las cuales recientemente recibieron fechas de lanzamiento por parte de Disney.