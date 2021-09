John Cho es Spike Spiegel en una nueva foto de la serie live-action de Cowboy Bebop

Todavía faltan un par de meses para que la serie live-action de Cowboy Bebop concrete su debut en Netflix. Pero como esta nueva versión del clásico anime sin duda está entre los proyectos más comentados del streaming, las novedades al respecto no han desaparecido desde la presentación de las primeras fotos del programa.

Así, aunque aún no hay un tráiler para esta nueva serie, recientemente el portal Entertainment Weekly aprovechó su recuento de los estrenos para lo que queda de este 2021 y dio a conocer una nueva foto de esta adaptación de Cowboy Bebop.

Naturalmente la imagen es protagonizada por John Cho, el actor que tendrá la misión de dar vida a Spike Spiegel. Y aunque en la foto no se pueden apreciar a otras figuras de Cowboy Bebop, igual se presenta un entorno diferente a las imágenes que marcaron el primer vistazo a la serie.

La versión live-action de Cowboy Bebop no quiere posicionarse como un remake del anime y más bien tratará de consolidarse como una continuación de aquella querida historia. En ese sentido, aunque Cho reconoció que sintió temor por su diferencia de edad con Spike Spiegel, el actor también reconoció su entusiasmo por dar vida a una nueva interpretación del personaje.

“No creo que alguna vez me haya tomado un papel más en serio. No siento que haya tomado ningún atajo como soy propenso a hacer. Entonces, incluso si mi desempeño se percibe como un fracaso, lo que me llevaré es que he mejorado en mi oficio”, comentó anteriormente Cho sobre su trabajo como el perosnaje.

Netflix planea estrenar a su live-action de Cowboy Bebop el 19 de noviembre.