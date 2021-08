John Cho reconoció que sintió temor por su diferencia de edad con Spike Spiegel: “Sabía que la gente iba a tener problemas y tenía que superarlo”

Desde que se anunció que Netflix planeaba concretar una serie live-action basada en Cowboy Bebop han existido quejas, reparos y prejuicios respecto a lo que podría ofrecer esta nueva producción del servicio de streaming. Después de todo, más allá del complicada historia de las adaptaciones estadounidenses de populares animes, en esta apuesta también está en juego la propia trayectoria del streaming detrás de criticadas producciones como la película live-action de Death Note de 2017.

Así, aunque aún es muy pronto para saber cómo resultara la serie de Cowboy Bebop, hasta el elenco del programa está consciente de las quejas de algunos fanáticos.

De hecho, siguiendo a la irónica respuesta de Daniella Pineda respecto a los reclamos sobre su caracterización como Faye Valentine, John Cho habló sobre su elección como Spike Spiegel pese a su diferencia de edad con ese personaje.

Como recordarán, en el anime de Cowboy Bebop, Spike Spiegel tiene 27 años. Sin embargo, Cho, el actor que interpretará al personaje en la nueva serie de Netflix, tiene 49 años.

Por supuesto, esa diferencia de edad ha llamado la atención de algunas personas y cuando desde el portal Vulture le preguntaron si estaba preocupado por los reparos de esos fanáticos, Cho reconoció que la edad de Spike Spiegel también fue un tema para él.

“El mayor temor que tenía era que era demasiado mayor. Sabía que la gente iba a tener problemas con mi edad y tenía que superarlo. No soy una persona que dice que la edad es solo un número o lo que sea. Iba a ser más difícil físicamente y me iba a ver diferente a un chico de 25 años”, dijo Cho. “En algún momento, la oportunidad es: ‘Sí o no, ¿quieres hacerlo?’ Y yo quería hacerlo. Así que no iba a dejar de hacerlo”.

Pero aunque Cho estaba consciente de los reparos que podría generar su edad en algunas personas, el actor recalcó que aquello también le ha aportado una experiencia que podría resultar clave para su interpretación de Spike Spiegel.

“En primer lugar, no pude haberlo hecho cuando tenía 27 años. Quiero decir, tal vez habría estado mejor preparado atléticamente, pero en términos de disciplina, estoy extrañamente mejor preparado a esta edad”, comentó el actor al ser consultado respecto a cómo se diferencia su interpretación actual del personaje a lo que habría hecho a sus 27 años.

“No creo que hubiera hecho justicia a la profundidad emocional que intentamos darle a Spike”, agregó. “Siempre hay una compensación. Lo que los hombres jóvenes suelen hacer mejor como actores es la rabia. Y ese podría haber sido un elemento más pronunciado en el personaje. En lo que soy mejor, al ser mayor, es en mostrar debilidad, vulnerabilidad y amor. Esas cosas me son más accesibles. Personalmente, preferiría la versión que puedo hacer ahora”.

La serie de Cowboy Bebop no solo tuvo que lidiar a la pandemia durante su rodaje, sino que su desarrollo también se complicó por una lesión que sufrió Cho durante las filmaciones.

En ese sentido, el actor contó que pasó gran parte de su recuperación pensando en su personaje y también comentó que “la cantidad de pensamiento, preocupación y esfuerzo y la cantidad de días que he registrado pensando en Spike ahora es igual al miedo que tengo sobre la reacción”.

“No creo que alguna vez me haya tomado un papel más en serio. No siento que haya tomado ningún atajo como soy propenso a hacer. Entonces, incluso si mi desempeño se percibe como un fracaso, lo que me llevaré es que he mejorado en mi oficio”, sentenció Cho.

La serie live-action de Cowboy Bebop llegará a Netflix el 19 de noviembre.