John Ridley anticipó más cambios para el universo de DC Comics en 2022

La escala completa de Infinite Frontier todavía no se termina de establecer en el Universo de DC Comics, sin embargo, la editorial ya estaría planeando cambios para el próximo año.

Durante este viernes y en el marco del panel en la Comic-Con@Home sobre “Fear State”, el próximo evento de los cómics de Batman, el guionista John Ridley tanteó qué pueden esperar los fanáticos de cara a las siguientes aventuras de Jace Fox.

“Quiero agradecerle a ustedes, los fans, por todo el apoyo que le han brindado a Jace Fox tanto en Future State como en Batman: Second Son y estoy muy emocionado de continuar el viaje de Jace en la nueva serie regular I am Batman”, señaló Ridley antes de explicar que esta nueva historia arrancará con I am Batman #0 en agosto.

Pero quizás lo más llamativo de los comentarios de Ridley guarda relación con sus planes para el próximo año ya que, aunque no reveló nada concreto, dijo: “El próximo año tenemos una sorpresa más para ustedes que cambiará a la familia Fox y, quizás al Universo DC, para siempre”.

Por ahora se desconoce qué implicará este importante cambio para la familia Fox, pero tengan en cuenta que eso no solo tendrá que hacerse cargo de todos los temas multiversales que se están planteando en la serie limitada de Infinite Frontier, sino que también tendrá que lidiar con las consecuencias de Fear State y la cercanía que están teniendo los cómics de Batman con lo que se planteó en Future State.