Jon Favreau aseguró que hay conversaciones para explorar el período de Star Wars posterior a la trilogía de secuelas

Recientemente Lucasfilm habría cancelado el desarrollo de dos películas de Star Wars que llevaban un par de años en sus planes. Sin embargo, el estudio todavía tendría varios proyecto en carpeta para el futuro de la franquicia espacial y aparentemente alguno de ellos podría desarrollarse en el período de Star Wars posterior a la trilogía de secuelas.

Si bien aún no hay nada formal al respecto, en una reciente entrevista con Moovy TV el showrunner de The Mandalorian, Jon Favreau, indicó que Lucasfilm estaría discutiendo eventuales apuestas ambientadas en la época posterior a The Rise of Skywalker.

Favreau entregó esa información al abordar cómo es desarrollar una apuesta como The Mandalorian en el contexto de una franquicia donde hay un futuro y un pasado claro.

“Es interesante por lo que ha sucedido antes (....) en nuestro período de tiempo también hay ficción del Universo Extendido, hay personajes que se han presentado lentamente en The Clone Wars como Thrawn. Entonces hay muchas cosas que están en canon, como canon propiamente tal, pero creo hay diferentes escalas de cosas en las que realmente miramos a los fans para ver lo que ellos aceptan también”, indicó Favreau.

“Entonces no es como una ciencia, definitivamente hay una conversación que está sucediendo”, añadió. “Y también lo que sucede después de la trilogía secuela, porque la trilogía secuela solo tiene lugar en el transcurso de unos pocos años. Y es una gran cosa en la pantalla, y está llena de acontecimientos. Pero es un momento relativamente breve en la historia en el transcurso de los miles de años que tiene lugar Star Wars. Entonces, lo que sucede después también es interesante, y sé que hay cierta discusión, exploración sobre lo que sucede después”.

Por ahora no hay un anuncio oficial respecto a qué proyectos estaría tramando Lucasfilm para explorar el período posterior a The Rise of Skywalker, pero mientras eso recién podría aclararse durante la “Star Wars Celebration” de abril. No obstante, es importante recordar que tiempo atrás se reportó que la cinta de Star Wars desarrollada por Damon Lindelof estaría ambientada después del Episodio 9.