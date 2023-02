Jon Favreau aún no tiene en mente un final para The Mandalorian

Solo faltan algunos días para que The Mandalorian presente su tercera temporada y aparentemente la serie ya tendría preparado todo para un cuarto ciclo. Pero aunque todo parece estar marchando rápidamente y con un objetivo claro respecto a las aventuras de Din Djarin y Gorgu, todavía no estaríamos cerca de la conclusión de The Mandalorian.

En el contexto de una conversación con el podcast Inside Total Film, el creador de la popular serie de Star Wars, Jon Favreau , fue consultado sobre si ya tenía un final de la serie en mente y si aquel potencial cierre de la historia estaba cerca.

“Creo que la belleza de esto es que es un capítulo intermedio de una historia mucho más grande. Y aunque tendremos una resolución con el tiempo con estos personajes, creo que la forma en que estos personajes encajan en el alcance y la escala más grandes (...) no es como que exista un final para el que estamos construyendo que tenga en mente”, respondió Favreau. “Todo lo contrario, me encanta que estas historias sigan y sigan. Entonces, estos personajes podrían estar con nosotros por un tiempo, y realmente me encanta contar historias en su voz, y me encanta la forma en que se desarrollan las aventuras y estoy deseando hacer mucho más”.

The Mandalorian está ambientada después de los eventos de Return of the Jedi por lo que su historia se desarrolla en un período de Star Wars que en el nuevo canon solo se ha explorado con programas como esta serie y The Book of Boba Fett, además de algunas novelas. En ese sentido, ciertamente Favreau y compañía tienen espacio para seguir realizando más entregas pese a que Disney Plus también está planeando otros proyectos de Star Wars en esa época como la serie Ashoka y Skeleton Crew.

La tercera temporada de The Mandalorian se estrenará el 1 de marzo.