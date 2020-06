Jordan Peele y otros directores manifestaron su apoyo a John Boyega tras su discurso contra el racismo

Cuando John Boyega realizó su discurso contra el racismo durante una protesta en Londres el pasado miércoles 3 de junio, el actor comentó que no sabía qué pasaría con su carrera a futuro.

“Miren, no sé si voy a tener una carrera después de esto, pero a la mierda con eso”, sentenció el actor que interpretó a Finn en la nueva trilogía de Star Wars.

Sin embargo, poco después de que el apasionado discurso de Boyega se viralizara a través de redes sociales, distintos directores comenzaron a expresar su interés por trabajar con el actor.

Por ejemplo, durante la tarde del miércoles pasado Jordan Peele (US, Get Out) citó una publicación con fotos y la frase del actor sobre su carrera y escribió “Te respaldamos, John” .

Por su parte Matthew A. Cherry, productor de BlacKkKlansman y director del corto Hair Love, llamó a otros creadores a demostrar su apoyo por el actor de Pacific Rim 2.

“Trabajaría con John Boyega e insto a otros creadores que no son negros a afirmar que también lo respaldan”, escribió Cherry.

El tweet de Cherry fue replicado por varios directores y productores comenzando por Christopher Miller (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

Y siguiendo con figuras como Edgar Wright, el director de Baby Driver y Scott Pilgrim vs. the World que colaboró con Boyega en calidad de productor de Attack the Block:

“Lo he hecho antes y lo haría de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. (Estoy) muy orgulloso de John hoy”, escribió Wright.

Charlie Brooker, el responsable de Black Mirror, también respondió al tweet de Cherry diciendo: “Me arrastraría por un barril de vidrios rotos para que John Boyega incluso *mirara* uno de mis guiones”.

Todo mientras Olivia Wilde, la directora de Booksmart, señaló: “Absolutamente. Sería un honor trabajar con John Boyega y solo puedo desear tener esa oportunidad. Te respaldamos, John. No te detengas”.

Y por su parte Gennifer Hutchison, guionista de Better Call Saul y Breaking Bad dijo: “Absolutamente elegiría a John Boyega si alguna vez estoy en condiciones de hacerlo. Sería muy afortunada de que realmente aceptara”.

Por su parte Duncan Jones (Moon) comentó: "Loco que incluso hay que decirlo, ¡pero por supuesto! Quiero decir ... él es de Peckham y yo soy de Bromley, pero aun así, ¡TODAVÍA lo apoyo!

Estos son solo algunos de los ejemplos de directores y productores que manifestaron su apoyo a Boyega a través de Twitter, pero Guillermo del Toro (La Forma del Agua) también compartió la publicación de Jordan Pelee y Elizabeth Banks (Los Ángeles de Charlie), Franklin Leonard (His/Herstory), Paul Feig (Ghostbusters: Answer the Call), Cathy Yan (Birds of Prey) y Seth Grahame-Smith (productor de IT) también realizaron tweets al respecto.

Evidentemente esto no significa que Boyega trabajará con todos ellos y más bien son solo señales de respaldo para el actor.