Josh Brolin recordó que pudo interpretar al Caballero Oscuro en Batman v Superman: “Hubiera sido un trato divertido”

Considerando todas las campañas que siguen en pie hasta la fecha, es innegable que la versión de Batman de Ben Affleck consiguió cautivar a varios fanáticos aunque sus apariciones solo quedaron acotadas a Batman v Superman y ambas ediciones de Justice League.

Pero pese a que en estos momentos todo indica que la historia de Affleck como Batman terminaría con la película de The Flash, en los últimos días resurgió un antecedente que nos lleva a otra línea de tiempo.

Resulta que cuando Ben Affleck estaba en carrera para interpretar a la próxima versión de Batman para el cine, también se consideró que Josh Brolin podía asumir ese papel.

Por supuesto, a estas alturas está claro que Brolin puede desenvolverse bien en el contexto de los blockbusters ya que no solo fue Thanos en Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, sino que también plasmó a Cable en Deadpool 2 y fue Gurney Halleck en Dune.

Pero obviamente la postulación de Brolin al papel de Batman no prosperó y en una entrevista con el podcast Happy Sad Confused el actor tuvo que recordar ese proceso.

“Eso fue interesante para mí. Esa fue la decisión (del director Zack Snyder). Esa no fue mi decisión”, dijo Brolin al ser consultado sobre si la opción de dar vida al Caballero Oscuro en Batman v Superman lo emocionó.

Posteriormente el actor procedió a explicar que lo que más le interesaba era el factor de riesgo del proyecto. “Nuevamente porque algo que está configurado para no funcionar en absoluto o para funcionar rápidamente, me gustan esas probabilidades. Me gusta jugar con esas probabilidades. Estoy como: ‘¿Soy el tipo que hará que todo fracase?’”, comentó.

Brolin continuó señalando que George Clooney, el actor que fue el vigilante en la criticada Batman y Robin, sigue bromeando sobre su papel hasta el día de hoy. Todo antes de indicar que su versión de Batman quizás habría sido menos cómica y habría estado más en la línea de un Batman “más viejo y más áspero”.

Si bien es poco probable que sepamos cómo habría sido el Batman de Brolin ahora que DC no solo planea incluir al Batman de Affleck en The Flash, sino que también tienen a las versiones de Robert Pattinson y Michael Keaton vigentes, el actor remarcó que ponerse la capucha habría sido divertido.

“Honestamente, hubiera sido un trato divertido y tal vez lo haga algún día cuando tenga 80 años”, bromeó Brolin.