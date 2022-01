Josh Wardle, el creador de Wordle, quiere que el juego siga siendo gratis y no planea lanzar una app

Si todo marcha de acuerdo a los planes de Josh Wardle, en el futuro podrán seguir jugando Wordle tal y como lo están haciendo en estos momentos.

Después de que Wordle se convierta en un verdadero fenómeno de redes sociales, naturalmente surgieron las preguntas respecto a qué quería hacer Wardle con su popular juego.

Pero aunque sería fácil creer que el siguiente paso sería lanzar una aplicación y comenzar a monetizar Wordle, su creador aseguró que no tiene nada de eso en mente.

De hecho, en una conversación con el programa “Today” (vía BBC), Wardle aseguró que quiere que su juego de palabras siga siendo gratuito, sin anuncios y que solo este disponible vía web.

“Sospecho un poco de las aplicaciones móviles que exigen tu atención y te envían notificaciones automáticas para llamar más tu atención”, dijo Wardle. “Me gusta la idea de hacer lo contrario de eso ¿qué pasa con un juego que deliberadamente no requiere mucha de tu atención? Wordle es muy simple y puedes jugarlo en tres minutos, y eso es todo lo que obtienes”.

“Tampoco hay anuncios y no estoy haciendo nada con sus datos, y eso también es bastante deliberado”, sentenció el desarrollador.

Si no están familiarizados con Wordle tenemos que contarle que este juego de palabras es lo que ha provocado que su inicio de Twitter se llene de cuadros de colores y básicamente todo consiste en una dinámica que solo permite realizar una partida al día para descubrir una palabra.

En ese sentido, después de contar que el juego nació porque con su pareja querían tener puzzles para resolver en las mañanas, Wardle indicó que simplemente no quiere monetizar este título.

“No entiendo por qué algo no puede ser simplemente divertido. No tengo que cobrarle dinero a la gente por esto e idealmente me gustaría mantenerlo así”, concluyó.

Es decir, por ahora Wardle seguirá siendo gratis y solo podrán disfrutarlo desde un navegador.