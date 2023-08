Juegos actuales y futuros de Call of Duty se lanzarán desde una misma aplicación en Steam

De acuerdo a los diferentes reportes la próxima semana se presentaría el nuevo Call of Duty, y ahora es que desde Activision han decidido compilar los diferentes juegos actuales de la saga y futuros en un mismo lugar, el cual será llamado simplemente Call of Duty.

De esta forma, es que para ingresar a CoD: Modern Warfare 2 y Warzone 2.0, actualmente hay que ingresar a ‘Call of Duty’ ya sea en Steam como en Battle.net.

“En el futuro, los futuros títulos de Call of Duty se podrán jugar desde la misma ubicación en Steam. Esto debería hacer que desplegarse en el campo de batalla sea aún más sencillo, para que tú y tu escuadrón puedan preocuparse menos por dónde lanzarse y más por cómo anotar su próxima victoria”, señalan.

De acuerdo a lo que agregan, “puede continuar sumergiéndose directamente en Call of Duty: Modern Warfare II y Call of Duty: WarzoneTM desde una ubicación central, ahora representada por el logotipo de Call of Duty”.

A pesar de esto, esto involucra los juegos actuales y próximos, mientras que los títulos antiguos permanecerán por separado. “Se seguirá accediendo por separado a Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Black Ops Cold War, Call of Duty: Modern Warfare y otros títulos de Call of Duty en la lista de favoritos y en su biblioteca”.