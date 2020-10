Kanye West dijo que las precuelas de Star Wars son mejores que las secuelas hechas por Disney

Kanye West incialmente se hizo conocido por su música, luego algunos lo reconocieron por su relación con Kim Kardashian y, más recientemente, entró a otro tipo de arena al anunciar que planeaba presentarse como candidato a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Pero aunque por ahora West figura lejos de la carrera por la Casa Blanca, recientemente el rapero emitió una opinión que seguramente volverá a poner el foco sobre él.

Durante una aparición en el podcast The Joe Rogan Experience, West estaba hablando sobre sus experiencias personales y eventualmente dio una opinión sobre Star Wars que se ha repetido durante los últimos años y es que a su juicio las precuelas de Star Wars serían mejores que las secuelas realizadas bajo el amparo de Disney.

“Dijeron que las precuelas de George Lucas son peores que (las películas de) Star Wars creadas por la corporación Disney. Como, ¿Revenge of the Sith? ¡Vimos cómo se convirtió en Darth Vader! Vi eso como 10 veces durante (el confinamiento por el) COVID", señaló West antes de citar la famosa frase de Obi-Wan sobre el “high ground”.

“Estoy diciendo que incluso las precuelas son mejores que cualquier cosa que ...” añadió. “Y lo siento por el equipo de diseño de Disney / Star Wars (...) No hombre, esto es George. Este es su bebé. Esa cosa se puso en su corazón para mostrarnos como niños el viaje del héroe".

West continuó criticando a la falta de propuestas originales de Disney, pero ciertamente sus opiniones sobre Phantom Menace, Attack of the Clones y Revenge of the Sith versus Force Awakens, Last Jedi y Rise of Skywalker son lo más llamativo.

Después de todo, aunque para otro tipo de cosas West puede ser considerado como una figura controversial, probablemente ustedes también se han topado con opiniones como la suya en internet desde que Disney comenzó a presentar sus películas. Y, en ese sentido, las palabras del rapero podrían estar lejos de ser una opinión única. Aunque claro, no deja de ser llamativo que una figura tan reconocida apunte de esa manera contra una franquicia.

Puedes ver las palabras de West a continuación: