Kanye West estuvo cerca de realizar un juego con Nintendo

Nintendo estuvo cerca de realizar un juego con Kanye West, según dio a conocer recientemente el expresidente of América, Reggie Fils-Aimé, apuntando a a que tuvo que encontrar la forma declinar de una forma elegante la oferta.

Reggie compartió la historia en su podcast Talking Games with Reggie & Harold, donde apuntó que esto ocurrió hace muchos años en el marco del E3.

Según relató, Kanye West visitó el stand de Nintendo durante la feria e incluso llegó a compartir un poco de tiempo con Shigeru Miyamoto. Es aquí cuando solicitó la reunión la cual se concretó en una de las oficinas del artista en California.

“En Nintendo teníamos muchos proyectos distintos en marcha y la posibilidad de hacer algo con Kanye simplemente no era una opción”, relató el expresidente de Nintendo, agregando que “tuve que encontrar una forma elegante de declinar la oportunidad de trabajar con él”.

“Le dije: ‘Kanye, tú no quieres trabajar con nosotros porque somos muy exigentes, somos muy duros. Nos esforzamos por conseguir los mejores contenidos. No seríamos el tipo de socio con el que te gustaría trabajar’. Entonces me mira y me dice ‘Reggie, ¡sois exactamente el tipo de socio que busco precisamente por esa misma razón!’”, relató.

Esta colaboración, finalmente no se concretó, y quedó como sólo una anécdota, aunque tras esto, Reggie y Nintendo quedaron con la idea de que “Kanye tiene una gran pasión por el espacio de los videojuegos”.