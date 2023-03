Karan Soni interpretará al Spider-Man de India en Across the Spider-Verse

Ya sabemos quién será el encargado de interpretar a Spider-Man India en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Pese a que el héroe conocido como Pavitr Prabhakar ha figurado en varias piezas promocionales de la secuela de Spider-Man: Into the Spider-verse, hasta ahora no se conocía quién sería el actor que tendría la misión de realizar su voz. Sin embargo, eso cambió durante esta semana y es que, de acuerdo a One Take News y The Hollywood Reporter, Karan Soni interpretará a Pavitr Prabhakar/Spider-Man India en Across the Spider-Verse.

Aunque Pavitr Prabhakar hará su debut en la pantalla grande con Across the Spider-Verse, este no será el primer papel de Soni en una película inspirada en Marvel Comics ya que ha aparecido como Dopinder en Deadpool y Deadpool 2.

Por ahora no hay muchos antecedentes sobre el papel de Spider-Man India en Across the Spider-Verse, pero previamente se revelaron vistazos al atuendo del personaje y su ciudad, Mumbattan.

Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará a los cines en junio.