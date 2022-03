Karl Urban confirma la cuarta temporada de The Boys

Si bien, Amazon Prime Video, la plataforma que transmite The Boys, no ha confirmado si la serie continuará luego de la tercera temporada, el actor Karl Urban aseguró que todavía no ha terminado de filmar para el programa. “Estoy filmando The Boys hasta fin de año”, dijo el intérprete a Variety.

Recientemente, The Boys presentó su tráiler de la tercera temporada, revelando muchas imágenes rápidas que muestran entre muchas cosas, un Homelander ordeñando una vaca, un nuevos superhéroes y por supuesto, mucha sangre. No obstante, la mayor revelación fue que Butcher se inyectó el Compuesto V obteniendo poderes similares a los de Homelander, lo que indica que nivelará la cancha con el líder de Los Siete.

Otras revelaciones incluyen además la aparición de Jensen Ackles como Soldier Boy, Laurie Holden como Crimson Countess y Miles Gaston Villanueva como el ex novio de Starlight, Supersonic, lo que apuntan a ser nuevas amenazas para el grupo liderado por Butcher.

Por si notaste algunas similitudes de estos personajes con ciertos rostros familiares, Soldier Boy y Crimson Countes son las versiones de Capitán América y de Scarlet Witch en este universo. Los cuales de hecho, forman parte del grupo Payback, la contraparte de Los Vengadores en The Boys. Jensen Ackles también podría formar parte de la cuarta temporada, ya que el actor le dijo al podcast Inside of You, que “la puerta no está cerrada” para Soldier Boy al final de la Temporada 3.

La tercera temporada de The Boys llegará el 3 de junio a Prime Video.