Karl Urban tampoco ha leído el guión de Star Trek 4

Como muchos actores y fanáticos de la franquicia, Karl Urban, el actor que interpreta al Dr. Leonard “Bones” McCoy en la saga de películas iniciada por J.J. Abrams, afirmó desconocer detalles de la trama para la cuarta parte de Star Trek. Sin embargo, no desconoció su entusiasmo de volver a ver a sus compañeros de reparto.

“No he visto un guión, no sé nada”, dijo Urban en una entrevista con Variety. “Pero me encantaría volver a trabajar con esos muchachos, es muy divertido, el mejor rato. Ya veremos”.

Urban no fue el único actor sorprendido por el anuncio ya que, según se reportó, “los equipos (representantes) de los jugadores principales de la franquicia, que incluyen a Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg, Karl Urban, Zoe Saldaña y John Cho, no sabían que se avecinaba un anuncio para otra película” y Pine, quien interpreta al Capitán Kirk, fue el primero en iniciar negociaciones.

En ese sentido, Urban no es el primero en reaccionar a este anuncio y mientras Pine señaló que tampoco ha visto el guión aunque está entusiasmado, Zoe Saldana compartió su reacción al saber que iba a volver pero que no iba a contar con el fallecido Anton Yelchin, quien interpretó a Pavel Cheko en tres películas.

Star Trek 4 tiene previsto estrenarse en diciembre de 2023.