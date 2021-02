Kate Bishop es el foco de las nuevas fotos de las filmaciones de Hawkeye

En una semana como esta probablemente la mayoría de los fanáticos de Marvel Studios están pensando en lo que traerá el próximo episodio de WandaVision, y quizás también hay quienes todavía tienen en mente al tráiler más reciente de The Falcon and the Winter Soldier.

Pero, mientras todavía falta para el nuevo episodio de WandaVision y queda más de un mes para el estreno de The Falcon and the Winter Soldier, queremos invitarlos a fijar su atención en otra serie de Marvel Studios: Hawkeye.

Resulta que durante este jueves desde el portal Just Jared dieron a conocer varias fotos nuevas de las filmaciones de la serie.

Estas imágenes no son los primeros registros del rodaje del programa, sin embargo, ofrecen otro acercamiento a Hailee Steinfeld como Kate Bishop y además muestran a la nueva heroína del MCU practicando con su arco y sus flechas.

Hawkeye aún no tiene una fecha de estreno, pero sus filmaciones están avanzando desde fines de 2020.

De hecho, a comienzos de esta semana la propia Steinfeld compartió una selfie desde el set de la serie.

Hawkeye contará nuevamente con Jeremy Renner como Clint Barton y, además de contemplar a Steinfeld como Kate Bishop, también mostrará a Lucky, el perrito apodado como “The Pizza Dog”.