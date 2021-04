Kevin Feige confirmó que Doctor Strange in the Multiverse of Madness está en su última semana de filmaciones

Doctor Strange in the Multiverse of Madness está a punto de completar sus filmaciones. Si bien desde que arrancó el rodaje de la película no se han revelado vistazos ni nuevos detalles relevantes de su producción, durante esta semana el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció que están por finalizar esa parte de los trabajos para la próxima historia del Hechicero Supremo.

En el marco de una entrevista con Undefeated a propósito de The Falcon and The Winter Soldier, Feige contó que estaba en Reino Unido para cerrar el trabajo en la esperada secuela de Doctor Strange que además de contemplar a Benedict Cumberbatch como el héroe titular, incluirá a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/ Scarlet Witch.

“Estoy aquí en Londres en el set de Doctor Strange 2 para nuestra última semana y Lizzie (Olsen) está aquí después de haber trabajado sin parar desde finalizar WandaVision pasando directamente a Doctor Strange 2”, dijo Feige.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness será dirigida por Sam Raimi y aunque todavía no hay muchos detalles oficiales sobre su trama, se sabe que su premisa estará conectada con lo que sucedió en WandaVision.

En ese sentido, durante la misma entrevista Feige aprovechó de reiterar la propuesta de Marvel Studios para sus series en Disney Plus.

“La idea era ir de un lado a otro, no era crear dos clases de historias o dos clases de producciones”, comentó Feige. “Y creo que ahora que la gente ha visto WandaVision, cuatro de los seis (capítulos) de The Falcon and The Winter Soldier y el tráiler de Loki, están viendo que son producciones de clase A, tan grandes e importantes como las películas. Tenemos planes para ir y venir”.

Pueden ver las declaraciones de Feige (y su nuevo gorro de Doctor Strange) en el siguiente video:

En estos momentos, el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness está planificado para marzo de 2022, pero eso eventualmente podría volver a cambiar debido a la pandemia.