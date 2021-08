Kevin Feige: “El mayor riesgo en la historia del MCU fue elegir a Robert Downey Jr”

Como parte de la promoción de Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings, el productor Kevin Feige participó en una conferencia de prensa virtual en la que profundizó sobre la decisión y la apuesta más importante que tomó Marvel Studios en los primeros días de desarrollo de su proyecto cinematográfico.

“El mayor riesgo, y parece escandaloso decirlo ahora, fue elegir a Robert Downey Jr”, remarcó Feige. “Fue el mayor riesgo y lo más importante en la fundación del universo cinematográfico de Marvel. Sin Robert no estaríamos sentados aquí el día de hoy”.

“Todos sabían que era un actor increíble, pero no había sido una estrella de acción, no era un nombre de marquesina. Rápidamente nos dimos cuenta, y lo he dicho antes, que el mayor error sería no elegirlo”, explicó el productor.

De acuerdo al presidente de Marvel Studios, esa decisión “y el éxito de esa decisión” los empoderaron para arriesgarse en las futuras elecciones de casting.