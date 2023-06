La actriz Fernanda Tosky se suma a las acusaciones contra Tenoch Huerta por abusos

La actriz Fernanda Tosky se ha sumado a las acusaciones contra Tenoch Huerta, el actor que interpreta a Namor en Black Panther: Wakanda Forever por abusos sexuales.

Cabe recordar que la saxofonista y activista María Elena Ríos expuso los abusos que había sufrido a manos del actor, tras lo cual Tosky compartió una ilustración en la cual mostraba su apoyo y donde se podía leer ”Elena, yo sí te creo”.

La actriz señaló en el mensaje que acompaña a la publicación que ella estuvo saliendo con el actor que participó de Black Panther: Wakanda Forever y que vivió una mala experiencia con él.

“Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y, repito, en mi experiencia no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses”, mencionó, agregando que “me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos”.

Posteriormente, la actriz fue cuestionada por sus dichos por lo que respondió a uno de los usuarios, “señor. Me costó 3 años contarle a mis amigas, imagínate. 7 años después porque ya no tengo 26 años y ahora soy una mujer con herramientas para enfrentar situaciones y experiencias. Así que no es contar una aventura por el parque es hablar de tu sexualidad”.

El mensaje original fue borrado de la red social.