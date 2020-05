La actriz tras Melisandre dice que el movimiento Me Too la hizo cuestionar sus escenas de desnudos en Game of Thrones

Carice Van Houten, la actriz que interpretó a Melisandre en Game of Thrones, contó que el movimiento Me Too la ha hecho cuestionar sus escenas de desnudos en la famosa serie que fue emitida por HBO.

En una entrevista con Insider la actriz reafirmó que le gustó el final de la serie pero que, mientras esa impresión no ha cambiado con el correr de los meses, su percepción sobre los desnudos en aquella producción si lo han hecho.

“Cuando comenzó el movimiento Me Too, fue cuando comenzó a aclararse para mí”, dijo Van Houten. “Y cambió mi perspectiva de toda mi carrera, no solo Game of Thrones'”.

"En retrospectiva, pensé, ‘¿Por qué esa escena tenía que tener un desnudo? ¿Por qué era normal?’”, añadió. “Cuestioné las cosas y no fue tanto como culpar a alguien, pero así es como evolucionamos y cómo me afectó el movimiento”.

A lo largo de la serie Van Houten apareció varias veces desnuda en su rol de Melisandre, la sacerdotisa roja, y ahora explica que tras cuestionar esa representación decidió embarcarse en un proyecto personal inspirado por aquello.

“Me di cuenta de la mirada masculina y por eso, durante ese proceso, yo y mi amiga Halina Reijn (directora) hicimos Instinct muy inspirados por eso”, añadió.

Van Houten dice que no pretende hacer más escenas desnuda en su carrera pero de todas maneras asegura que no está en contra de ese tipo de secuencias y sostiene que tienen un valor artístico siempre y cuando sirvan a la historia, que es lo que precisamente lo que dice que el Me Too la hizo cuestionar trabajo anterior y Game of Thrones.