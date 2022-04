La amenaza del “asesino galáctico” Gorr es el foco de la sinopsis de Thor: Love and Thunder

En paralelo al lanzamiento del primer tráiler de Thor: Love and Thunder, Marvel Studios reveló una sinopsis oficial para la cuarta película del dios del trueno.

Si bien en el primer adelanto de Thor: Love and Thunder prácticamente no se mostró nada sobre el villano, esta sinopsis remarca la importancia de Gorr the God Butcher para la trama y anticipa que el antagonista interpretado por Christian Blace interrumpirá la “búsqueda de paz interior” que el héroe interpretado por Chris Hemsworth tendrá en esta película.

Así, además de tantear que Gorr hará honor a su nombre y matará dioses (un peligro inminente para quien sería el Zeus de Russell Crowe), esta descripción para Thor 4 confirma que Valkyrie, Korg y una Jane Foster como Mighty Thor serán los principales aliados del hijo de Odín en su misión para detener al Carnicero de los Dioses.

Thor: Love and Thunder fue dirigida por Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) y esta es su sinopsis:

“La película encuentra a Thor (Chris Hemsworth) en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado: una búsqueda de paz interior. Pero su retiro es interrumpido por el asesino galáctico conocido como Gorr the God Butcher (Christian Bale), quien anhela la extinción de los dioses. Para combatir esa amenaza, Thor recluta la ayuda de King Valkyrie (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) y su ex-novia Jane Foster (Natalie Portman) quien, para sorpresa de Thor, inexplicablemente puede usar su martillo mágico, Mjolnir, como The Mighty Thor. Juntos se embarcan en una angustiosa aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza de The God Butcher y detenerlo antes de que sea muy tarde”.

El estreno de Thor: Love and Thunder está programado para el 8 de julio en Estados Unidos.