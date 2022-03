La aplicación de Apple TV para Android TV y Google TV ya no permitiría comprar o arrendar películas

Una función que previamente estaba disponible ya no estaría permitida en la aplicación de Apple TV para Android TV y Google TV.

De acuerdo un reporte de FlatPanelsHD, recientemente Apple removió la opción para comprar o arrendar películas desde la aplicación de Apple TV para aquellos dispositivos vinculados a Google.

En la práctica esto implica que si los usuarios quieren comprar o rentar un título mediante esa plataforma en Android TV y Google TV ya no podrán hacerlo directamente porque los botones que lo permitían no estarían disponibles y habrían sido reemplazados por un botón llamado “How to Watch” (”Cómo mirar”) que enviaría a los usuario a un página donde se invita a acceder al contenido que quieren ver mediante la app de Apple TV para “iPhone, iPad u otros dispositivos de streaming”.

Apple todavía no se pronuncia sobre este aparente cambio al servicio de Apple TV y aunque los usuarios podrían escapar por un tiempo de la medida evitando la actualización de la versión más reciente de la app, se especular que la decisión de la compañía de la manzana podría estar vinculada al interés de no pagar tasas de comisión a Google.