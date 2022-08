La audiencia de House of the Dragon en Estados Unidos incrementó cerca de un 2% en su segundo episodio

Cuando se estrena una serie generalmente hay dos opciones importantes de cara a su segundo episodio: un incremento significativo de la audiencia por cortesía de un buen piloto y reacciones positivas, o una baja en la audiencia debido a una mala recepción o premisa decepcionante. Y como era de esperar debido a las impresiones que generó su primer capítulo, House of the Dragon quedó en la primera categoría.

Siguiendo el estreno de “The Rogue Prince”, el segundo episodio de House of the Dragon, durante el domingo recién pasado, HBO reveló (vía Variety) que la audiencia de la serie incrementó cerca de un 2% durante su emisión en Estados Unidos ya que el programa sobre la Casa Targaryen registró 10,2 millones de espectadores en ese país tanto en HBO Max como en la transmisiones lineales del domingo por la noche.

Tengan en cuenta que el público en Estados Unidos para el primer episodio de House of the Dragon marcó un hito para HBO en ese país, por lo que aunque la serie aún está lejos de las cifras más abultadas de Game of Thrones esto no deja de ser positivo. Además, aunque ciertamente también hay que considerar que House of the Dragon está vinculada a Game of Thrones, una de las series más populares del último tiempo, tampoco hay que omitir que factores como la propuesta del programa y su pronta renovación para un segundo ciclo podrían tener una influencia sus buenos números de audiencia.