La BBC presentó disculpas a J.K. Rowling por su cobertura de la controversia entre la escritora y las personas transgénero

Durante los últimos años, la franquicia de Harry Potter inevitablemente ha estado marcada por la sombra que han ejercido las palabras de su creadora, la escritora J.K. Rowling, sobre género y sexualidad. Se trata de declaraciones que han sido calificadas como transfóbicas y que inclusive han llevado a las críticas por parte de miembros del elenco de las adaptaciones cinematográficas del mundo de Hogwarts.

En ese contexto, el portal Deadline informó que la BBC ahora se disculpó con J.K. Rowling luego de que la escritora fuese acusada de tener puntos de vista transfóbicos durante la emisión de un programa de la televisora británica.

A grandes rasgos, el hecho se concretó durante una emisión del programa Good Morning Scotland de la división radial de la BBC. Como parte de esa discusión, una mujer transgénero aseguró el pasado 10 de febrero que decidió boicotear el videojuego Hogwarts Legacy debido a que este era utilizado para “financiar el movimiento anti-trans”.

Aunque lo anterior no es veraz, la locutora del programa, llamada Carrie Marshall, reforzó la crítica contra Rowling. “Esto está teniendo un efecto medible en la vida de las personas trans y potencialmente también en nuestra seguridad. Creo que es por eso que tantas personas trans están preocupadas por este juego”, recalcó.

Tras recibir una serie de quejas por parte de la audiencia, la BBC indicó que esas palabras no cumplieron con sus estándares editoriales.

“El debate se centró en el tema de la identidad de género y se hicieron afirmaciones sobre los puntos de vista de JK Rowling. Aceptamos que el programa no cuestionó estas afirmaciones y reconocemos que nuestros colaboradores dieron su opinión como un hecho”, dijo la BBC. “Esto cayó por debajo de los rigurosos estándares editoriales que hemos aplicado a nuestra amplia cobertura de historias trans y de reconocimiento de género en la producción de noticias y actualidad de BBC Escocia, y nos disculpamos por eso”.

Pero esta no es la primera vez que la BBC presenta disculpas a la creadora de Harry Potter. La emisión de otro programa radial de videojuegos fue cuestionada hace menos de un mes luego de que una gamer trans llamada Stacey Henley calificara a la visión de Rowling como “una postura desagradable”, mientras que el editor del programa aseguró que la escritora era transfóbica y tenía una campaña contra las personas trans.

Todo lo anterior también se da en un contexto en el que la propia creadora puntualizó su visión a través de un nuevo podcast llamado “The Witch Trials of JK Rowling” (La Cacería de Brujas de JK Rowling) que fue estrenado este martes. En esa participación, la escritora aseguró que ha sido “profundamente malinterpretada”, aunque también recalcó que no desistirá de su postura y que le importa “un bledo” su legado.